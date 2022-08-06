ФОТО | Сумасшедшие каскадеры и яростный дрифт: смотрите, как проходит шоу грузовиков Tallinn Truck Show

Общая стоимость всех автомобилей, которые примут участие в крупнейшей в регионе демонстрации раскрашенных и тюнингованных большегрузных автомобилей, составляет более 14 миллионов евро. Самый дорогой автомобиль стоит 500 000 евро и принадлежит Мике Аувинену, владельцу крупнейшего в Скандинавии автопарка тюнингованных грузовиков.

Общий вес грузовиков превышает 800 тонн, и в среднем каждый грузовик проезжает от 150 до 300 000 километров в год. Лишь очень небольшое количество грузовиков тюнингуют для выставок; подавляющее большинство используется для повседневной работы в качестве грузового транспорта, перевозки заполнителей или бетона. На этот раз большой датский грузовик, в который встроена настоящая таверна в стиле Дикого Запада, совершит турне по Эстонии в качестве эксклюзивного выставочного автомобиля.