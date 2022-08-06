ФОТО | Сумасшедшие каскадеры и яростный дрифт: смотрите, как проходит шоу грузовиков Tallinn Truck Show(13)
Вчера на Таллиннском Певческом поле началась мощная выставка раскрашенных и тюнингованных грузовиков, где можно увидеть не только грузовики, но и дрифтеров, фристайл-мотокросс, гонщиков ралли на грузовиках из Эстонии и других стран Европы. Посмотрите на галерею, чтобы увидеть, как толпа наслаждалась отличными машинами и прекрасной погодой!
Общая стоимость всех автомобилей, которые примут участие в крупнейшей в регионе демонстрации раскрашенных и тюнингованных большегрузных автомобилей, составляет более 14 миллионов евро. Самый дорогой автомобиль стоит 500 000 евро и принадлежит Мике Аувинену, владельцу крупнейшего в Скандинавии автопарка тюнингованных грузовиков.
Общий вес грузовиков превышает 800 тонн, и в среднем каждый грузовик проезжает от 150 до 300 000 километров в год. Лишь очень небольшое количество грузовиков тюнингуют для выставок; подавляющее большинство используется для повседневной работы в качестве грузового транспорта, перевозки заполнителей или бетона. На этот раз большой датский грузовик, в который встроена настоящая таверна в стиле Дикого Запада, совершит турне по Эстонии в качестве эксклюзивного выставочного автомобиля.
Первые гигантские грузовики прибыли в Таллинн на корабле в четверг, а затем колонной отправились на территорию Певческого поля. Музыкальную сторону субботнего праздника обеспечат легенда Motörhead Фил Кэмпбелл & The Bastard Son и наш энергичный Зигги Уайлд.