Захватывающее открытие! Невролог объясняет, что происходит в человеческом мозге во время секса

Повышается приток крови к мозгу

Если вы когда-нибудь думали, что и мужские, и женские интимные органы являются самыми мощными частями тела, то вы ошибаетесь. По мнению Уайза, самая мощная часть тела - это мозг. Это утверждение подкреплено его исследованиями женского оргазма. Стимуляция половых органов вызывает такое количество мышечной и нервной информации, что в результате мозг испытывает значительное увеличение притока крови и кислорода. Оргазм увеличивает приток крови ко многим областям мозга, что полезно для здоровья мозга и действует лучше, чем, например, разгадывание кроссворда, которое также является мозгостимулирующим занятием.



Активизируется „промежность“ мозга.

Да, вы правильно поняли. Существует такая область, как промежность мозга. Этот термин Уайз использует для обозначения области мозга, называемой сенсорной частью репродуктивных органов. Другими словами, промежность - это та часть мозга, которая активизируется, когда вы или ваш партнер начинаете стимулировать вашу интимную зону. Ранее считалось, что только мужской мозг может обнаружить изменения при стимуляции гениталий, но оказалось, что у женщин тоже есть подобная часть мозга, которая активизируется при стимуляции влагалища, клитора, шейки матки и/или сосков. Чем больше эрогенных зон стимулируется за один раз, тем интенсивнее активность, обнаруживаемая в мозге.



Система вознаграждения в мозге разгорается.