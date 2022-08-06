Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро

Кинолента расскажет об Алине Фернандес, которая в десятилетнем возрасте узнала, что ее отцом является кубинский лидер, а впоследствии она стала одним из главных критиков Кастро. Девушка была признана диссиденткой, которой нельзя было выезжать за пределы Кубы. Тем не менее, в 1993 году она смогла сбежать в Испанию, а после переехать в Майами.