06.08.2022, 19:41
Джеймс Франко сыграет Фиделя Кастро
ФОТО: Shutterstock
У Джеймса Франко новый проект! Голливудский актер исполнит роль кубинского революционера и политического деятеля Фиделя Кастро в фильме „Алина с Кубы“.
Вместе с ним в картине появится Миа Маэстро в роли любовницы Кастро и бродвейская актриса Ана Виллафане, которая сыграет его дочь — Алину Фернандес. Режиссером выступит испанец Мигель Бардем, пишет PeopleTalk.
Кинолента расскажет об Алине Фернандес, которая в десятилетнем возрасте узнала, что ее отцом является кубинский лидер, а впоследствии она стала одним из главных критиков Кастро. Девушка была признана диссиденткой, которой нельзя было выезжать за пределы Кубы. Тем не менее, в 1993 году она смогла сбежать в Испанию, а после переехать в Майами.