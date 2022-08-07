Яан Тоотс о богатстве своей семьи: считать деньги - это вообще очень глупое занятие

„Просто в качестве отступления, моя жена богата в плане интеллекта, мозгами и трудолюбием. Она очень трудолюбивый и очень умный человек, с отличием окончила Тартуский университет, была финансовым директором крупной компании, а также постоянно организовывала развитие и расширение компании“, - ответил Тоотс на вопрос в интервью для ERR , как такие богатые люди могут быть пригодны для руководства политической партией, основной задачей которой является решение проблем людей среднего класса.

„Считать деньги - очень глупое занятие. Я видел, как она была близка к банкротству во время короны. Этот процесс очень быстро поднимается и опускается. Когда вы читаете в газетах, что у людей много денег, десятки миллионов, это все виртуально. Крутая бизнесвумен или бизнесмен всегда будет реинвестировать деньги. И если где-то происходит облом, то это банкротство, все просто“, - добавил Тоотс.



В интервью, данном Kroonika осенью 2021 года, Яан Тоотс впервые рассказал о своем знакомстве и браке с Эве Тоотс, ведущей бизнесвумен, о том, почему он решил продать все свои компании и доли в крупных корпорациях, а также о том, как он проживает свой третий подростковый возраст в качестве отца четырехлетней дочери Элизабет. Эве занимает 210-е место в последней редакции списка богачей Äripäev. Ее состояние оценивается в 23,8 млн евро.

