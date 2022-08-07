Максим Галкин удивил организаторов концерта в Эстонии своими запросами

Первоначально планировалось, что Галкин выступит в Эстонии в 2020 году, но из-за ограничений коронавируса ожидаемые выступления пришлось перенести. „Всегда есть страх, что что-то может пойти не так. Например, отмена рейса или поломка автомобиля. Потом, когда Галкин приедет в Эстонию и выйдет на сцену, я смогу вздохнуть с облегчением“, - говорит Малышкин, который надеется, что на этот раз ничто не помешает событию состояться. Галкин выступит в Латвии, а затем в Хельсинки.