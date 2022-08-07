Максим Галкин удивил организаторов концерта в Эстонии своими запросами(95)
Телеведущий, актер и комик Максим Галкин, который является ярым критиком российско-украинской войны, выступит в концертном зале „Ванемуйне“ в понедельник 8 августа. Также ожидается, что 9 августа он выступит в концертном зале Alexela в Таллинне, а 10 августа - в концертном зале Jõhvi. По словам Григория Малышкина, музыкального продюсера и руководителя Alisagroup, который организовывал предыдущие выступления Галкина, это долгожданное событие, так как выступления Галкина в Эстонии переносились целых три раза, пишет Kroonika.
Первоначально планировалось, что Галкин выступит в Эстонии в 2020 году, но из-за ограничений коронавируса ожидаемые выступления пришлось перенести. „Всегда есть страх, что что-то может пойти не так. Например, отмена рейса или поломка автомобиля. Потом, когда Галкин приедет в Эстонию и выйдет на сцену, я смогу вздохнуть с облегчением“, - говорит Малышкин, который надеется, что на этот раз ничто не помешает событию состояться. Галкин выступит в Латвии, а затем в Хельсинки.