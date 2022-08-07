Луиза Рыйвас не смогла стартовать на Ironman: иногда ходьба опаснее, чем спорт

Луиза объявила о своем отстранении из соревнований в Instagram, где она поделилась с поклонниками печальной фотографией - ее нога, похоже, в гипсе.

„Иногда ходьба опаснее спорта. К сожалению, завтра я не смогу принять участие в Ironman Tallinn 70.3, но не стоит сбрасывать со счетов неудачи“, - написала Луиза в посте. Она добавила, что в следующем году в рамках Ironman Tallinn пройдет чемпионат Европы, на который Рыйвас уже записалась. Спасибо всем последователям и сторонникам, железный путь продолжается!“ - сказала она. Удачи всем на трассе Ironman!“, - написала Луиза в конце поста.

В прошлом году Луиза прошла свой первый Ironman, который ей очень понравился. Тогда певица не ставила перед собой цель лежать на земле на финишной прямой, а хотела добраться туда с улыбкой на лице.

„Всегда есть места, которые заставляют вас чувствовать. Бег - мое самое слабое место из трех, но, видите, я сняла каблуки, и это очень приятно. У меня нет ощущения, что я прошла больше ста километров“, - сказала она год назад, на следующий день после своего первого соревнования.

Участие в Ironman определенно было непростым, и Луиза призналась тогда, что для нее это был большой вызов, поскольку она не считает себя спортивным человеком. Она призналась, что иногда ходит в спортзал, но этим ограничивается.

„Наверное, я из тех людей, которые, поставив перед собой цель, слушают всех мудрых людей, все запоминают и стараются делать то, что они говорят“, - рассуждала Рыйвас в прошлом году. Она прошла Ironman в основном благодаря силе воли и следуя советам своих тренеров. Певица не стала ни с кем соревноваться, а прошла курс в своем собственном темпе и так, как научилась.