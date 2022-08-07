В семействе Бекхэмов конфликты: Виктория на дух не переносит свою невестку

На днях инсайдеры сообщили о том, что конфликт между свекровью и невесткой начался еще до свадьбы. Оказывается, Никола не хотела, чтобы мать ее жениха помогала ей с планированием торжества, поэтому она ни о чем ей не рассказывала. Виктория никак не отреагировала на сплетни, а вот Пельтц написала эмоциональный пост.

„Иногда мне трудно показать свою грусть. Я выросла с братьями и сестрами и двумя сильными родителями, это сделало меня очень крутой. Они вбили мне в голову то, что я не должна позволять людям ломать меня или причинять боль моему сердцу. Это заставило меня защищаться. У всех нас бывают дни, когда люди заставляют нас чувствовать себя плохо, и это нормально, когда вы обижаетесь“, — написала Никола под фотографиями, на которых она плачет.

Несмотря на то, что она не упомянула о Виктории, интернет-пользователи догадались о ком идет речь. Некоторые поклонники звезды поддержали ее, а другие встали на защиту Бекхэм. Мимо поста не прошел и Бруклин: „У тебя самое удивительное сердце. Я так тебя люблю“.