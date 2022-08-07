Шоубиз
07.08.2022, 20:32

Регина Тодоренко призналась, что хочет третьего ребенка

 
Регина Тодоренко
Регина Тодоренко
ФОТО: Erakogu

В июле у Регины Тодоренко и Влада Топалова произошло радостное событие: супруги стали родителями во второй раз. Звезды назвали малыша Мирославом.

Несмотря на то, что ребенок еще совсем мал, пара уже задумывается о пополнении в семье, сообщает PeopleTalk. Регина призналась, что им с Владом нравится воспитывать детей, поэтому они не хотят останавливаться на двух сыновьях.

Screenshot/Instagram

При этом, Тодоренко отметила, что не собирается отказываться от своей работы. По ее словам, в ближайшее время она планирует принять участие в съемках проекта для мам, программы о путешествиях, сериале „Секреты семейной жизни“ и выпустить книгу для детей.


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