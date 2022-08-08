Заговорит ли Максим Галкин по-эстонски? Уже завтра юморист приедет в Таллинн!

Концерт Максима собрал аншлаг в юрмальском концертном зале. В своих отзывах в социальных сетях люди восхищаются талантом Галкина около двух часов в одиночку держать внимание зрителя и тем, что он основательно подготовился именно к латвийским концертам - как минимум треть программы была рассчитана на местную публику. Не обошлось и без пародий на Раймонда Паулса и Интара Бусулиса (оба были в зрительном зале).

Причем с Бусулисом Галкин спел песню „Tava rīta kafija“.

Особый восторг у зрителей, для которых родным языком является латышский, вызвал фрагмент выступления, где Максим обратился к залу на государственном языке, пишет delfi.lv

Свое выступление Галкин завершил исполнением песни „Арлекино“, с которой Алла Пугачева была удостоена гран-при международного песенного конкурса „Золотой Орфей“ в Болгарии в 1975 году:

„Огромный мир замкнулся для меня

В арены круг и маску без лица.

Я - шут, я - Арлекин, я - просто смех,

Без имени и, в общем, без судьбы.

Какое, право, дело вам до тех,

Над кем пришли повеселиться вы?“.

Среди посетителей концерта традиционно было много известных в Латвии людей. Помимо Паулса и Бусулиса, а также Лаймы Вайкуле, которая сидела за VIP-столиком на балконе, среди гостей можно было увидеть бизнесмена Юлия Круминьша, мецената и предпринимательницу Дину Зузане, экс-директора Национального театра Ояра Рубениса, президента Балтийской федерации моды Елену Страхову и многих других. Концерт также посетил известный российский музыкальный обозреватель Артур Гаспарян.

Галкин попросил не искать в зале Пугачеву, поскольку она не посещает его концерты, опасаясь, что ее волнение может передаться на весь зал.

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