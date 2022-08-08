Ротару рассекретила свое местонахождение новым фото в сине-желтом наряде

В честь юбилея артистка призвала подписчиков приобщиться к благотворительной инициативе. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram.

„Приехала на место силы! Здесь я родилась, росла, пошла в школу. Здесь я начала петь. Родные Маршинцы напомнили мне, как важно не потерять чувство причастности к своей земле, чувствовать связь с теми, кто дал тебе жизнь, воспитал и поддерживал в твоих начинаниях“, – говорится в подписи.

На фото София Ротару позировала, сидя на ступеньках возле дома в длинном желтом платье. На коленях у звезды можно увидеть сине-желтый платок, а на ногах – белые кроссовки. В кадр попали также спелые груши.

Артистка рассказала, что после 24 февраля начала поддерживать проект, который заботится о женах и детях военнослужащих, ушедших на фронт, и матерях с детьми, потерявшими отца и мужа на войне.

По словам звезды, ей неудобно рассказывать о своей благотворительной помощи „на публику“. Впрочем, она все же попросила поклонников присоединиться к инициативе.

„Сегодня не время праздновать юбилей. Сегодня я молюсь, чтобы, как всегда через несколько недель после моего дня рождения, мы праздновали День Независимости Украины! Чтобы как можно быстрее вместо воздушных тревог в каждом доме, в каждой семье, в каждом городе нашей прекрасной Украины звучали песни о любви и мире“, – закончила певица.

Как известно, ранее София Михайловна избегала публичных обсуждений войны, хоть имеет много поклонников и в России, и в Украине. По словам ее концертного директора, артистка считает себя аполитичным человеком. 28 февраля звезда опубликовала сине-желтое знамя и написала, что молится за мир.

Впоследствии Ротару поздравила украинцев с обретением статуса кандидата в члены ЕС и не сдержала эмоций при обстреле ТЦ в Кременчуге.