ФОТО | Евгений Петросян устроил молодой жене фотосессию в Турции

Снимками Татьяна поделилась в соцсетях. Она позирует у моря в черном слитном купальнике и накидке. Образ дополняет белая панама и солнечные очки.

Подписчики 33-летней знаменитости оценили ее снимки и похвалили ее фигуру.

„Прекрасные снимки, Евгений Ваганович молодец“, „Фотографу браво, молодец“, „Очень красивая, женственная фигура“, – написали в соцсетях фолловеры Татьяны.

Напомним, сейчас Петросян и Брухунова вместе с сыном Ваганом отдыхают в Турции. Пока Татьяна не раскрыла, какой курорт они выбрали для отпуска.

„Год я ждала этот отпуск! Месяц на море всей семьей! И он уже начался“, – рассказывала в соцсетях супруга юмориста.

Напомним, со своей пятой женой юморист официально оформил отношения в декабре 2019 года. Они скрывали, что ждут рождения общего ребенка, и только в сентябре 2020 года Петросян опубликовал фото с шестимесячным мальчиком. Его назвали в честь отца артиста Вагана Межлумовича.