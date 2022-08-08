Драка на концерте Максима Галкина: дело не в войне, но полиция начала проверку

По данным пресс-центра Госполиции, в минувшее воскресенье, в 21.00 стражи порядка получили вызов в концертный зал „Дзинтари“ в связи с конфликтом между двумя зрителями.

На месте происшествия было установлено, что один из участников конфликта своим поведением мешал другим посетителям смотреть концерт.

В полиции отметили, что мужчине были нанесены телесные повреждения. Однако полиция приняла решение об отказе в возбуждении административного процесса, так как потерпевшая сторона не пожелала подавать заявление. В свою очередь, начата ведомственная проверка по факту попытки помешать концерту.

Имеющаяся в распоряжении полиции информация не указывает на то, что причиной конфликта стала война, развязанная Россией в Украине, или же разногласия на национальной почве.