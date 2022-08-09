„Он душевнобольной“: Борис Бурда рассказал RusDelfi, почему не пустит в свой дом Анатолия Вассермана

Борис Бурда родился 25 марта 1950 года в Одессе. Как положено ребенку из приличной семьи, Борис закончил школу, музыкальную школу, физматшколу и политехнический институт. В составе знаменитой одесской команды „трубочистов“ конца 60-х – начала 70-х стал чемпионом СССР по КВН, а также получил золотую медаль победителя сезона чемпионов КВН.

Также он - обладатель трех „Хрустальных сов“ телевизионного шоу „Что? Где? Когда“, „Бриллиантовой совы“, специальной „Хрустальной совы памяти В. Я. Ворошилова“ - за вклад в развитие интеллектуальных игр. Был неоднократным победителем телевикторины „Своя игра“. В этой передаче в 1995 году выиграл 5 игр подряд, за что получил в качестве приза автомобиль.

В программе рижского мероприятия будет несколько тематических блоков, много любопытных фактов, познавательной информации, ответы на вопросы участников. Борис Бурда покажет несколько простых и доступных практически всем интеллектуальных игр. Гость не только поделится собственным опытом, но и расскажет об общих принципах, которые постиг в жизни и которые касаются не только его, но и любого человека.

Борис - автор и ведущий более 350 выпусков кулинарных телепрограмм. Они в течение многих лет демонстрировались в Украине, Беларуси, России, Израиле, США и многих других странах. На настоящий момент у него вышли в свет 14 книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. На мероприятии Борис Бурда приготовит что-то из своих фирменных блюд.

— Борис, вы уже очень давно увлекаетесь кулинарией, это большая часть вашей жизни. Расскажите, что вы думаете о скандинавской кухне и, в частности, эстонской? Вкусная ли она?