„Он душевнобольной“: Борис Бурда рассказал RusDelfi, почему не пустит в свой дом Анатолия Вассермана(29)
13 августа в зале гостиницы „Radisson Blu Daugava Hotel“ выступит украинский писатель и телеведущий Борис Бурда. Выступление пройдет в рамках мероприятия „Встреча с интересным человеком“. Билеты ЗДЕСЬ. Журналист RusDelfi Алина Захарова позвонила Борису в солнечную Испанию, где он сейчас находится, и поговорила с телеведущим о кулинарии, об отношении к событиям в Украине, о ссоре с Анатолием Вассерманом и о концертах Галкина. Читайте комментарии Бориса ниже!
Борис Бурда родился 25 марта 1950 года в Одессе. Как положено ребенку из приличной семьи, Борис закончил школу, музыкальную школу, физматшколу и политехнический институт. В составе знаменитой одесской команды „трубочистов“ конца 60-х – начала 70-х стал чемпионом СССР по КВН, а также получил золотую медаль победителя сезона чемпионов КВН.
Также он - обладатель трех „Хрустальных сов“ телевизионного шоу „Что? Где? Когда“, „Бриллиантовой совы“, специальной „Хрустальной совы памяти В. Я. Ворошилова“ - за вклад в развитие интеллектуальных игр. Был неоднократным победителем телевикторины „Своя игра“. В этой передаче в 1995 году выиграл 5 игр подряд, за что получил в качестве приза автомобиль.
В программе рижского мероприятия будет несколько тематических блоков, много любопытных фактов, познавательной информации, ответы на вопросы участников. Борис Бурда покажет несколько простых и доступных практически всем интеллектуальных игр. Гость не только поделится собственным опытом, но и расскажет об общих принципах, которые постиг в жизни и которые касаются не только его, но и любого человека.
Борис - автор и ведущий более 350 выпусков кулинарных телепрограмм. Они в течение многих лет демонстрировались в Украине, Беларуси, России, Израиле, США и многих других странах. На настоящий момент у него вышли в свет 14 книг общим тиражом более 100 тысяч экземпляров. На мероприятии Борис Бурда приготовит что-то из своих фирменных блюд.
— Борис, вы уже очень давно увлекаетесь кулинарией, это большая часть вашей жизни. Расскажите, что вы думаете о скандинавской кухне и, в частности, эстонской? Вкусная ли она?
— Скандинавскую кухню я знаю довольно хорошо и пробовал ее не раз. Датскую кухню довольно подробно изучал и как-то пробовал их селедку разных видов. Это было интересно и вкусно. Из эстонской кулинарии я прекрасно помню ваше блюдо под названием „мульгикапсад“ . На мой взгляд, эстонская кухня разумная и очень хорошо позволяет прокормить население. Я также очень хорошо общался с Дмитрием Демьяновым: и я ездил к ему в гости в Эстонию, и он ко мне приезжал. Кстати, до сих пор гречневую кашу я готовлю так, как это узнал в Эстонии, - с вялеными помидорами. Это одно из моих любимых блюд.
— Поговорим о вашей позиции по Украине. Выражаете ли вы ее публично, какова она?
— По Украине моя позиция совершенно ясна. Я не поддерживаю войну и агрессию России, тут все очевидно, даже нечего обсуждать. Других точек зрения быть не может.
— Ваш бывший коллега по интеллектуальным играм Анатолий Вассерман придерживается совершенно другой точки зрения и с 2021 года является депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Вы с ним еще общаетесь, осуждаете ли его позицию?
— Вассерману я не подаю руки и не пускаю его на порог дома с 2001 года. Он душевнобольной, мне это уже говорили, когда я с ним познакомился. И то, что он делает, - конечно осуждаю. Он много каких вещей наделал странных и неправильных, что мне с ним совершенно не о чем общаться. Но я не хочу ему пиар устраивать, говоря про него.
— Сейчас с оглушительным успехом в странах Балтии проходят гастроли Максима Галкина. Как вы относитесь к его позиции?
— К Максиму Галкину я отношусь с пониманием и уважением. Желаю ему только здоровья. Его позиция для меня понятна - он молодец, что ее высказывает. Больше всего из общения с Максимом мне вспоминается тот период, когда он вел известную интеллектуальную передачу на российском телевидении. Если ко мне звонили гости его передачи за подсказкой „звонок другу“, то в 100% случаев я отвечал правильно.
Начало встречи в Риге в 12:00. Продолжительность мероприятия: 3 часа, 30 минут. Билеты доступны во всех кассах Biļešu Serviss.