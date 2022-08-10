10.08.2022, 10:30
ФОТО | 44-летняя Кармен Касс продемонстрировала подтянутое тело в откровенном бикини(16)
ФОТО: Ilmar Saabas
Когда-то на пике карьеры Кармен Касс демонстрировала свои формы в бикини на подиуме Victoria’s Secret. Сейчас супермодель держится подальше от подиумов, но полюбоваться ее красотой по-прежнему можно в ее аккаунте в Instagram.
Кармен, которой скоро исполнится 44 года, в настоящее время находится на острове Салина на юге Италии. Во время плавания на лодке по морю она устроила короткую фотосессию, на которой демонстрирует свое завидное тело в бикини своим подписчикам в Instagram.
В последние годы Кармен наслаждается спокойной семейной жизнью с предпринимателем Каспаром Кягу, который младше ее на девять лет. С Каспаром супермодель встречается уже более семи лет.