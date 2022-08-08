ГАЛЕРЕЯ | Смотри, кто пришел на концерт Максима Галкина в Тарту

Уже 9 августа 2022 в Kонцертном доме Alexela в Таллинне с большим сольным концертом выступит Юморист. Телеведущий. Шоумен. Певец. Список его регалий и статусов можно перечислять бесконечно. Но прежде всего настоящий Артист с большой буквы. Яркий, харизматичный и всегда актуальный Максим Галкин.

Магия его таланта никого не оставляет равнодушным. Вот уже десятилетия он собирает полные залы по всей стране и за ее пределами.

Уникальное сочетание мудрости и молодости, чувства юмора и многогранного таланта превращают его сольные концерты в мозаику жанров, которые идут внахлёст: пародии, песни, юмор, концертные номера из известных телевизионных шоу.

Его юмор злободневный, гибкий и по-настоящему смешной. Максим чувствует свою аудиторию и просто задушевно беседует с ней, словно рассказывает о своей жизни внезапно приехавшим старым друзьям.

Миниатюры, репризы театральные зарисовки, совсем новые номера, а также давно знакомые и любимые зрителями постановки. В исполнении Максима они не утрачивают своей артистической ценности, и, как любимая песня, звучат на повторе, вызывая ностальгическую улыбку. Концерт Максима Галкина – это, фейерверк впечатлений, вулкан взрывных эмоций и гарантия великолепного настроения не только в день мероприятия, но и на несколько недель вперед.

Его номера не устаревают, его залы не пустеют, его шутки не стареют.

Потому что настоящий талант никогда не выйдет из моды...