Кино
09.08.2022, 11:19

Умерла звезда „Бриолина“ Оливия Ньютон-Джон

 
Olivia Newton-John, John Travolta in Grease (1978)
Olivia Newton-John, John Travolta in Grease (1978)
ФОТО: CAP/NFS | Supplied by Capital Pictures

В США в возрасте 73 лет умерла актриса и певица Оливия Ньютон-Джон. Она умерла в своем поместье в Калифорнии в окружении семьи и друзей, сообщил ее муж Джон Истерлинг.

Истерлинг не назвал причин смерти супруги, но напомнил, что она 30 лет боролась с раком.

Оливия Ньютон-Джон известна как исполнительница главной роли в культовом фильме „Бриолин“, вышедшем в 1978 году. В общей сложности она сыграла около полутора десятков ролей в фильмах.

Как певица Ньютон-Джон выпустила 26 сольных альбомов и 67 синглов, пять из которых возглавляли американский чарт. Общий тираж ее проданных записей оценивается в 100 миллионов, что делает ее одной из наиболее коммерчески успешных певиц всех времен.

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