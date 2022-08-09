Легендарная французская певица Натали Дессей даст в Таллинне концерт памяти Мишеля Леграна

Этот концерт – признание Дессей в любви родной Франции, подлинному шансону, джазу и, конечно же, своему другу, композитору Мишелю Леграну, известному нам по фильмам „Шербургские зонтики“, „Тегеран-43“, „Никогда не говори „никогда“, „А теперь, дамы и господа“ и многим другим. Певицу и Леграна связывала многолетняя дружба, и сам композитор отмечал, что никто не может передать чувства, вложенные им в песни так, как Натали Дессей.

Уникальный голос Дессей, чистый, прозрачный и подвижный, как горный ручей, сводил с ума поклонников оперы все те годы, что француженка блистала на сцене в таких ролях как Царица Ночи в „Волшебной флейте“ Моцарта или Лючия ди Ламмермур в одноименном шедевре Доницетти.

Дессей подчеркивает, что всегда старалась не исполнять партии, а перевоплощаться в своих героинь: „Забыть о том, что поешь, а не говоришь! Это очень важный для меня момент - находиться внутри истории, ситуации, персонажа и даже не думать о том, что слова облачены в мелодии“. Этот подход к творчеству послужил основой и для следующего этапа в биографии певицы. Натали Дессей не скрывает, что перенесла две операции на связках – в 2002-м году и в 2004-м. После этого ей практически пришлось учиться вокалу заново. „В начале карьеры у меня были совершенно неземные, необыкновенные верхние ноты. Но мне кажется, что, именно потеряв эти нечеловеческие ноты, я приобрела глубину и человечность в исполнении“. Возвращение было триумфальным – в частности, за роль в „Дочери полка“ Доницетти в Королевском оперном доме Ковент-Гарден (2007) Дессей получила национальную театральную премию Великобритании имени Лоуренса Оливье.

И все же со временем Дессей стала все чаще обращаться к изысканным камерным сочинениям, к лучшим образцам французской эстрады, джазу. „Это новое творческое движение – оно для меня очень интересно. И оно мне удается. Можно сказать, что началась новая жизнь. Особенно с той поры, как мы стали сотрудничать с Мишелем Леграном“, отмечает певица.