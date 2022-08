Легендарная французская певица Натали Дессей даст в Таллинне концерт памяти Мишеля Леграна

Мишель Легран (1932–2019) сочинил около 800 мелодий к 250 кинокартинам, издал сотню альбомов. Композитор сотрудничал с Эдит Пиаф, Шарлем Азнавуром, Фрэнком Синатрой и Лайзой Минелли. В копилке маэстро три „Оскара“ и пять „Грэмми“. Легран восемь раз был номинирован на „Золотой глобус“ и трижды на „Сезар“. В конце 1950-х композитор выступал как джазовый исполнитель. В 1958 году Мишель Легран записал первый сборник джазовых композиций и начал писать музыку к художественным фильмам, что принесло ему мировую славу.

Осенью 2013 года Легран записал совместный альбом „Entre elle et lui“ (Warner Classics) с Натали Дессе. Альбом получил во Франции статус „золотого“, а в 2017 вышел новый – „Natalie Dessay, Michel Legrand – Between Yesterday And Tomorrow“ (Sony Classical, 2017).