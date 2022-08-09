В Таллинне выбрали самую красивую бабушку

Глядя на 11 участниц конкурса Universe Estonia 2021, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают иные таланты. Данный конкурс уникален тем, что на одной сцене выступали как юные девушки, так и бабушки. Так, например, в конкурсе приняли участие в разных возрастных категориях мама с дочкой.

Главный титул Mrs. Universe Estonia 2022 получила Анна Майсурадзе, она же выиграла титул за лучший стилизованный национальный костюм. В творческом конкурсе победила 20-летняя Анастасия Ромашко, которая также стала победителем в категории мисс, теперь девушка обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022. Приз зрительских симпатий достался Евгении Судникович. Победительницей в категории классик стала очаровательная Ксения Любанова. Юната Римпо получила титул Mrs. Europe Estonia 2022, титула Woman of the Universe Estonia 2022 была удостоена Юлия Чистякова. А самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2022 — стала Ирина Рожкова.

По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе получение короны стала для нее большой неожиданностью. „Всё произошло внезапно и молниеносно, с момента подачи мною заявки на участие, репетиций, выбора конкурсных номеров, до того момента как я услышала от ведущих своё имя как победительницы“, - поделилась впечатлениями Анна. „Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции“, - добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации конкурса.