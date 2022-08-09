В Таллинне выбрали самую красивую бабушку(15)
В минувшие выходные в таллиннском павильоне для мероприятий Vatican на конкурсе Universe Estonia 2022 выбрали самых красивых женщин страны. Конкурс организовало агентство Angel Models Agency.
Глядя на 11 участниц конкурса Universe Estonia 2021, очень сложно поверить, что у некоторых из них есть внуки! Стройные, статные, они плавно выступают в вечерних платьях, а еще поют, танцуют и показывают иные таланты. Данный конкурс уникален тем, что на одной сцене выступали как юные девушки, так и бабушки. Так, например, в конкурсе приняли участие в разных возрастных категориях мама с дочкой.
Главный титул Mrs. Universe Estonia 2022 получила Анна Майсурадзе, она же выиграла титул за лучший стилизованный национальный костюм. В творческом конкурсе победила 20-летняя Анастасия Ромашко, которая также стала победителем в категории мисс, теперь девушка обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022. Приз зрительских симпатий достался Евгении Судникович. Победительницей в категории классик стала очаровательная Ксения Любанова. Юната Римпо получила титул Mrs. Europe Estonia 2022, титула Woman of the Universe Estonia 2022 была удостоена Юлия Чистякова. А самой красивой бабушкой Эстонии — Grandma Universe Estonia 2022 — стала Ирина Рожкова.
По словам победительницы конкурса и обладательницы титула Mrs. Universe Estonia 2022 Анны Майсурадзе получение короны стала для нее большой неожиданностью. „Всё произошло внезапно и молниеносно, с момента подачи мною заявки на участие, репетиций, выбора конкурсных номеров, до того момента как я услышала от ведущих своё имя как победительницы“, - поделилась впечатлениями Анна. „Считаю этот конкурс нужным в наше непростое суматошное время, поскольку он дарит праздник, красоту и захватывающие эмоции“, - добавила она и поблагодарила всех, кто принимал участие в организации конкурса.
Новоиспеченная обладательница титула Supermodel Universe Estonia 2022 Анастасия Ромашко отметила дружную атмосферу и сплочение всего состава участниц между собой во время всей подготовки к конкурсу, в особенности за кулисами финала конкурса „Universe Estonia 2022. „Буду с огромной гордостью и почтением носить свой титул и вскоре отправлюсь представлять Эстонию на международные конкурсы“, - сказала девушка.
Мама троих детей и обладательница титула Mrs. Europe Estonia 2022 Юната Римпо отдельно поблагодарила свою дочь Софию за смелость выступить вместе с ней на туре талантов, на котором они вместе исполнили душевную песню про детство. „С гордостью буду носить этот титул и с радостью представлю нашу страну в октябре в Болгарии“ - сказала Юната.
Все победительницы конкурса Universe Estonia 2022 представят Эстонию на различных международных конкурсах красоты уже в этом году. Состязания за титулы проходили по всем стандартам конкурсов красоты: вопросы от членов жюри, дефиле в авторском трикотаже ручной работы от Татьяны Стенниковой, бренд TASTEN FASHION, выход в стилизованной национальном костюме, конкурс талантов и выход в вечерних платьях от шоу-рума Kleidibutiik. Выхода в бикини для этого конкурса не предусмотрено. В перерывах между турами гостей ждало настоящее музыкальное шоу от DeLight Stuudio. В жюри — 11 не менее состоявшихся представителей различных сфер деятельности в Эстонии.