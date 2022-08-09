09.08.2022, 13:31
ВИДЕО | „Замечательный Таллинн“: Максим Галкин прогулялся по центру столицы(57)
ФОТО: Youtube
Гастролирующий в Эстонии Максим Галкин не отказал себе в удовольствии прогуляться по центру Таллинна и сделать видеоселфи.
В какой-то момент случайная прохожая переборола себя и подошла к артисту, признавшись, что ранее никогда так не делала.
А где ещё встретиться русскому артисту из России и русской жительницей Швеции, как не в Таллинне?
Видео доступно по этой ссылке (доступна для имеющих аккаунт в Инстаграм).
Напоминаем, что Максим Галкин выступит в столице сегодня — уже в 19 часов. И даже можно успеть купить последние билеты: их осталось менее двух десятков.