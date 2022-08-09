ВИДЕО | „Замечательный Таллинн“: Максим Галкин прогулялся по центру столицы

В какой-то момент случайная прохожая переборола себя и подошла к артисту, признавшись, что ранее никогда так не делала.

А где ещё встретиться русскому артисту из России и русской жительницей Швеции, как не в Таллинне?

Видео доступно по этой ссылке (доступна для имеющих аккаунт в Инстаграм).

Напоминаем, что Максим Галкин выступит в столице сегодня — уже в 19 часов. И даже можно успеть купить последние билеты: их осталось менее двух десятков.