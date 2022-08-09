Кино
09.08.2022, 15:13

У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

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PEOPLE-LARS VON TRIER/
PEOPLE-LARS VON TRIER/
ФОТО: JEAN-PAUL PELISSIER | REUTERS

У режиссера Ларса фон Триера обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение студии Zentropa, сооснователем которой является собственно фон Триер.

Режиссер находится „в хорошем расположении духа“ и получает лечение от симптомов заболевания. Он продолжает работу над третьим сезоном своего хоррор-сериала „Королевство“, заявила Zentropa.

Премьерный показ третьего сезона „Королевства“ состоится на Венецианском фестивале, который начнется в конце августа. Фон Триер примет участие в мероприятиях с участием прессы в рамках премьеры, сообщила Zentropa.

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