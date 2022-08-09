09.08.2022, 15:13
У Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона(1)
ФОТО: | REUTERS
У режиссера Ларса фон Триера обнаружили болезнь Паркинсона. Об этом пишет Variety со ссылкой на сообщение студии Zentropa, сооснователем которой является собственно фон Триер.
Режиссер находится „в хорошем расположении духа“ и получает лечение от симптомов заболевания. Он продолжает работу над третьим сезоном своего хоррор-сериала „Королевство“, заявила Zentropa.
Премьерный показ третьего сезона „Королевства“ состоится на Венецианском фестивале, который начнется в конце августа. Фон Триер примет участие в мероприятиях с участием прессы в рамках премьеры, сообщила Zentropa.