Шоубиз
09.08.2022, 17:00

Александр Масляков не поехал на фестиваль „Голосящий КиВиН“. Кто его заменил?

 
Александр Масляков
Александр Масляков
ФОТО: Youtube

На днях в Светлогорске прошёл традиционный музыкальный КВН-фестиваль „Голосящий КиВиН“. На этот раз он существенно отличался от предыдущих. Во-первых, до сих пор неизвестно, будет ли он показан на ТВ (а если будет, то когда). Во-вторых, в нём не принял участие Александр Масляков.

По словам телеведущего и редактора Высшей лиги КВН Михаила Марфина, в данный момент Масляков не проводит игры КВН лично. „Чувствует он себя нормально, но пока просто руководит процессом. Он провел одну игру“, — уточнил Марфин. Речь об одной из отснятых уже после начала войны 1/8 Высшей лиги.

После этого Масляков не поехал в Екатеринбург на „Встречу выпускников“ (специгра с участием запомнившихся команд последних лет) — там его заменил Валдис Пельш. А на „Голосящем КиВиНе“ место ведущего занял Дмитрий Хрусталёв.

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