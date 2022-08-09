Александр Масляков не поехал на фестиваль „Голосящий КиВиН“. Кто его заменил?

На днях в Светлогорске прошёл традиционный музыкальный КВН-фестиваль „Голосящий КиВиН“. На этот раз он существенно отличался от предыдущих. Во-первых, до сих пор неизвестно, будет ли он показан на ТВ (а если будет, то когда). Во-вторых, в нём не принял участие Александр Масляков.