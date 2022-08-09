Александр Масляков не поехал на фестиваль „Голосящий КиВиН“. Кто его заменил?
На днях в Светлогорске прошёл традиционный музыкальный КВН-фестиваль „Голосящий КиВиН“. На этот раз он существенно отличался от предыдущих. Во-первых, до сих пор неизвестно, будет ли он показан на ТВ (а если будет, то когда). Во-вторых, в нём не принял участие Александр Масляков.
По словам телеведущего и редактора Высшей лиги КВН Михаила Марфина, в данный момент Масляков не проводит игры КВН лично. „Чувствует он себя нормально, но пока просто руководит процессом. Он провел одну игру“, — уточнил Марфин. Речь об одной из отснятых уже после начала войны 1/8 Высшей лиги.
После этого Масляков не поехал в Екатеринбург на „Встречу выпускников“ (специгра с участием запомнившихся команд последних лет) — там его заменил Валдис Пельш. А на „Голосящем КиВиНе“ место ведущего занял Дмитрий Хрусталёв.