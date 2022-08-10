На 99-м году жизни умер победитель шоу „Голос 60+“

„Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного“, — поделился Олег Газманов, который был наставником Серебрякова на „Голосе“.

В прошлом году после победы в конкурсе Серебряков рассказал, что столкнулся с проблемами в ходе получения недвижимости. Артист, являвшийся ветераном второй мировой войны, ждал, что ему выделят жилплощадь. Победитель „Голоса“ проживал в квартире внука в Москве.