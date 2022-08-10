10.08.2022, 10:34
На 99-м году жизни умер победитель шоу „Голос 60+“(2)
ФОТО: Youtube
Певец Михаил Серебряков, который в прошлом году стал победителем вокального телепроекта „Голос 60+“, скончался на 99-м году жизни. Об этом сообщает издание „Народные новости“.
„Прекрасный был человек, очень жаль, что его не стало. Царствия ему небесного“, — поделился Олег Газманов, который был наставником Серебрякова на „Голосе“.
В прошлом году после победы в конкурсе Серебряков рассказал, что столкнулся с проблемами в ходе получения недвижимости. Артист, являвшийся ветераном второй мировой войны, ждал, что ему выделят жилплощадь. Победитель „Голоса“ проживал в квартире внука в Москве.