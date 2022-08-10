10.08.2022, 12:34
Геннадий Хазанов вновь опроверг слухи о своей эмиграции
ФОТО: Youtube
Актёр Геннадий Хазанов опроверг домыслы о своей эмиграции из России. Об этом он сообщил в беседе с Teleprogramma.pro.
Народный артист РСФСР добавил, что будет участвовать в постановках театра „Ленком“ в новом сезоне. „Надо просто внимательно смотреть на то, что происходит в московских театрах. Тогда никаких вопросов не возникнет. Я играю в спектаклях. Сейчас лето, каникулы. Но это же не значит, что я эмигрировал“, — отметил Хазанов.
В марте артист уехал из России и уже несколько месяцев проводит время в Латвии. По словам ближайшего окружения актера, там он проходит лечение, однако подробности заболевания неизвестны.