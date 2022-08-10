10.08.2022, 13:02
ФОТО и ВИДЕО | Максим Галкин благодарит Таллинн и скучает по Алле Пугачевой(10)
ФОТО: Youtube
У Максима Галкина есть традиция — после концерта публиковать небольшое видео после него (чаще с финала). Не сделал он исключение и после вчерашнего концерта в Таллинне.
„Спасибо, Таллинн!!! ❤️ Это было солнечно 🌞 До новых встреч!“ — написал Максим. И получил массу комплиментов и приглашений в другие города — от Алматы и Кишинёва до Хельсинки.
А уже сегодня Максим напомнил, что он не только артист, но и муж, показав фото 20-летней давности. „На пару дней отъехал — а уже скучаю“, — признался Галкин.