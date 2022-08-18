Шоубиз
18.08.2022, 18:00

„Если за нами не приедет машина, мы не будем снимать шоу!“: Андрей Зевакин и Робин Валтинг раскрывают подоплеку своего реалити-сериала

 
ФОТО с фешенебельной турецкой виллы!
Kollaaž
Kollaaž
ФОТО: Kollaaž

Популярные эстонские звезды YouTube Андрей Зевакин и Робин Валтинг в новом эпизоде подкаста рассказали о своем новом реалити-шоу, которое выйдет этой осенью. Первый показ ожидается уже скоро, и нам есть чего ждать.

Андрей и Робин провели месяц в Турции, снимая самое ожидаемое шоу этой осени „Вилла“. В настоящее время шоу находится на стадии окончательного монтажа, и на этой неделе ведущие будут начитывать свой текст для серии. Молодые люди обещают, что первые эпизоды выйдут в эфир в конце сентября или начале октября.

Ведущие предстоящего хитового сериала говорят, что отсняли огромное количество материала в Турции и даже испытывают трудности с выбором того, что попадет в шоу. „Тем временем мы ходили смотреть клипы, потому что у нас на площадке был редактор, который создавал первоначальную версию. Это ненормально, как все красиво и чисто!“, - похвастался Робин в видео.

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