Уехавший из России актер Анатолий Белый: каждый сегодня сделал свой выбор(14)
Война в Украине стала для российской интеллигенции проверкой на прочность гуманистических принципов и демократических идеалов. Среди представителей артистического цеха эту проверку прошли единицы. Актёр театра и кино Анатолий Белый с первых дней войны открыто выступил против так называемой „спецоперации“. Спустя четыре месяца, доиграв в театре последние спектакли сезона, артист вместе с семьёй покинул Россию и переехал жить в Израиль. Корреспондент RusDelfi побеседовал с Анатолием о том, что заставило одного из ведущих артистов страны покинуть родину и как проходят первые недели адаптации.
- Как, на твой взгляд, должен художник участвовать в текущих событиях — бороться за мир и справедливость посредством искусства, участвуя в антивоенных спектаклях, выходить на акции протеста и стоять в одиночных пикетах, отказаться от профессии, в знак протеста или несмотря ни на что, заниматься профессией, игнорируя текущую повестку?