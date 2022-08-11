Уехавший из России актер Анатолий Белый: каждый сегодня сделал свой выбор

- На мой взгляд, художник, да и просто, каждый человек должен делать то, что он может делать. Я, к примеру, не могу взять автомат и пойти в тероборону. Я не могу себе этого позволить потому, что, во-первых, я не профессиональный военный, а во-вторых – у меня семья. Я не могу себе позволить сделать этот шаг. Каждый должен делать то, что может и как может, и помогать делу мира чем может. Вопрос в том, повлияет ли это на что-то. Не уверен, что в нашей ситуации в современной нынешней России люди искусства могут что-то глобально изменить. Но делать что-то надо. Как говорится у Чехова „Неси свой крест и веруй“. Делай что должен и будь что будет – вот, пожалуй, единственная возможная повестка для каждого человека на сегодня.