Кино
11.08.2022, 09:10

Уехавший из России актер Анатолий Белый: каждый сегодня сделал свой выбор

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Эксклюзив RusDelfi
Мария Безрук
Анатолий Белый
Анатолий Белый
ФОТО: Ekaterina Tsvetkova | Global Look Press

Война в Украине стала для российской интеллигенции проверкой на прочность гуманистических принципов и демократических идеалов. Среди представителей артистического цеха эту проверку прошли единицы. Актёр театра и кино Анатолий Белый с первых дней войны открыто выступил против так называемой „спецоперации“. Спустя четыре месяца, доиграв в театре последние спектакли сезона, артист вместе с семьёй покинул Россию и переехал жить в Израиль. Корреспондент RusDelfi побеседовал с Анатолием о том, что заставило одного из ведущих артистов страны покинуть родину и как проходят первые недели адаптации.

- Как, на твой взгляд, должен художник участвовать в текущих событиях — бороться за мир и справедливость посредством искусства, участвуя в антивоенных спектаклях, выходить на акции протеста и стоять в одиночных пикетах, отказаться от профессии, в знак протеста или несмотря ни на что, заниматься профессией, игнорируя текущую повестку?

- На мой взгляд, художник, да и просто, каждый человек должен делать то, что он может делать. Я, к примеру, не могу взять автомат и пойти в тероборону. Я не могу себе этого позволить потому, что, во-первых, я не профессиональный военный, а во-вторых – у меня семья. Я не могу себе позволить сделать этот шаг. Каждый должен делать то, что может и как может, и помогать делу мира чем может. Вопрос в том, повлияет ли это на что-то. Не уверен, что в нашей ситуации в современной нынешней России люди искусства могут что-то глобально изменить. Но делать что-то надо. Как говорится у Чехова „Неси свой крест и веруй“. Делай что должен и будь что будет – вот, пожалуй, единственная возможная повестка для каждого человека на сегодня.

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