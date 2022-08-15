Работают ли эти популярные секс-хаки из TikTok? Секс-эксперт говорит „да“!

Использование подушки

В TikTok только и разговоров, что подкладывание подушки под спину во время секса усиливает удовольствие, поскольку обеспечивает лучший доступ к точке G. И Брито с этим согласен: „Она действительно позволяет более глубокое проникновение, делая секс более комфортным и приятным“.

„Коргазм„

Это означает получение оргазма во время тренировки мышц живота, отсюда и название „коргазм“. Это может показаться необычным, но это действительно происходит. „Мышцы работают для получения несексуального оргазма, что является результатом анатомии и физиологии человека, состояния головы и повторяющихся движений во время упражнений. Они не обязательно связаны с эротическим содержанием, а скорее с повторяющимися движениями тела“.

Надавливание на живот

Также было высказано предположение, что надавливание на живот женщины во время секса может помочь стимулировать точку G. Хотя этот совет может сработать, Брито объяснил, что он подходит не всем. „Для некоторых это может сработать, но самое главное - поэкспериментировать и посмотреть, как к этому отнесется ваш партнер. Возможно, ему или ей нужно это приятное ощущение в других областях“.

Четырехминутная прелюдия

Совет довольно прост: вы и ваш партнер должны установить четырехминутный таймер для прелюдии. „Четырехминутная прелюдия“ работает по согласию и подходит для пар, которые любят приключения. Новизна помогает оживить отношения в спальне и заново открыть друг друга“, - говорит Брито.

Источник: Daily Star