Эзре Миллеру предъявлено еще одно обвинение

В ходе расследования полицейские предъявили обвинения артисту в краже со взломом в американском штате Вермонт. В сентябре ему приказано явиться в зал суда для дачи показаний. В ходе инцидента из дома было украдено несколько бутылок с алкоголем.

Кража произошла еще в мае, однако правоохранительные органы сделали вывод, что Миллер может быть причастен, изучив видеозаписи и выслушав показания очевидцев.

Ранее в сети появилось видео, на котором Эзра Миллер угрожает продавцу. В ролике можно видеть, как актер предлагает ударить юношу, попросившего сделать фото с ним. Предположительно, видео было снято в 2020 году и недавно снова „всплыло“ на фоне скандалов вокруг звезды „Флэша“.