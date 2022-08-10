ВИДЕО | „Не волнуйся, любимый“: Алла Пугачева ответила заскучавшему без семьи Максиму Галкину

Алла Борисовна записала короткий видеоролик для мужа. Артистка отправилась на прогулку с детьми. Звездное семейство передает Галкину пламенный привет: „Помашем ручкой папе“.

От себя Пугачева добавила: „Когда папа в отъезде, он волнуется за нас. Где мы? Как мы там? Не волнуйся, любимый. У нас все хорошо“.

Поклонники пары не смогли сдержать восхищения от того, как трепетно звезды относятся друг к другу и поддерживают любые начинания. Хотя некоторые доволно скептически отнеслись к этой открытой переписке. Так что комментарии разнятся от „сердце защемило“ до „показуха сплошная“.