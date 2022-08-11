Уже завтра! На Певческом поле выберут лучшие фудтраки Эстонии

В течение обоих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также состоятся соревнования по поеданию бургеров. Традиционно на территории фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Кроме того, для детей будет работать отдельная зона с мини-зоопарком.