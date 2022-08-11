Уже завтра! На Певческом поле выберут лучшие фудтраки Эстонии(1)
12 и 13 августа на Таллиннском Певческом поле вновь состоится самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах — Tallinn Food Truck Festival. Ожидается более 40 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. Изюминкой фестиваля станет самый большой фудтрак Латвии, а также совершенно новый для Эстонии фудтрак IKEA и уникальная передвижная кофейня из Финляндии.
В течение обоих дней фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также состоятся соревнования по поеданию бургеров. Традиционно на территории фестиваля будет работать большой парк Тиволи из Чехии, который предложит более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Кроме того, для детей будет работать отдельная зона с мини-зоопарком.
Сами же фудтраки будут соревноваться в двух номинациях — Лучший дизайн и Лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель.
Время работы фестиваля:
12 августа — с 12 до 23 часов
13 августа — с 12 до 22 часов
Подробности — на странице фестиваля в Facebook.