Концерт украинской звезды Лободы переносится на октябрь(46)
Уже в эту пятницу украинская певица Светлана Лобода, участвовавшая в „Евровидении“, должна была выступить в таллиннском клубе MJClub. Первоначально выступление большой звезды в Эстонии было запланировано на осень прошлого года, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ожидаемое шоу пришлось перенести. Теперь организаторы решили, что поклонникам придется подождать с концертом.
Организаторы посчитали, что артистка слишком популярна и ночной клуб не сможет принять всех местных поклонников. В связи с высоким спросом концерт состоится 28 октября в более просторном зале. Новое место проведения пока не объявлено, но обещано, что более подробная информация поступит к поклонникам в ближайшее время.
Все купленные билеты на концерт в MJCLUB можно вернуть, написав на адрес электронной почты: info@mjproduction.ee *предоставив реквизиты для возврата!
Кроме того, все желающие и имеющие билет на концерт в MJCLUB смогут получить пригласительный на новую дату концерта LOBODA. Для этого необходимо обратиться по адресу: lobodatallinn@gmail.com