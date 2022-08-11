Концерт украинской звезды Лободы переносится на октябрь

Организаторы посчитали, что артистка слишком популярна и ночной клуб не сможет принять всех местных поклонников. В связи с высоким спросом концерт состоится 28 октября в более просторном зале. Новое место проведения пока не объявлено, но обещано, что более подробная информация поступит к поклонникам в ближайшее время.