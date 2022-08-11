Шоубиз
11.08.2022, 10:53

Концерт украинской звезды Лободы переносится на октябрь

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Светлана Лобода
Светлана Лобода
ФОТО: Pacific Press Media Production Corp. / AlamyPacific Press Media Production Corp. / Alamy Stock Photo | Alamy Stock Photo

Уже в эту пятницу украинская певица Светлана Лобода, участвовавшая в „Евровидении“, должна была выступить в таллиннском клубе MJClub. Первоначально выступление большой звезды в Эстонии было запланировано на осень прошлого года, но из-за ограничений, связанных с коронавирусом, ожидаемое шоу пришлось перенести. Теперь организаторы решили, что поклонникам придется подождать с концертом.

Организаторы посчитали, что артистка слишком популярна и ночной клуб не сможет принять всех местных поклонников. В связи с высоким спросом концерт состоится 28 октября в более просторном зале. Новое место проведения пока не объявлено, но обещано, что более подробная информация поступит к поклонникам в ближайшее время.

Все купленные билеты на концерт в MJCLUB можно вернуть, написав на адрес электронной почты: info@mjproduction.ee *предоставив реквизиты для возврата!

Кроме того, все желающие и имеющие билет на концерт в MJCLUB смогут получить пригласительный на новую дату концерта LOBODA. Для этого необходимо обратиться по адресу: lobodatallinn@gmail.com

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