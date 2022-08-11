Российский музыкант оштрафован за фразу „Нет войне“ и призыв думать

Ягодина признали виновным по административной статье о „дискредитации“ армии.

Поводом для штрафа стало выступление „Курары“ на фестивале Ural Music Night 24 июня. Во время концерта Ягодин произнес фразу: „Нет войне, нет ***** [фигне] — ни тебе, ни мне. Будьте здоровы. Думайте, думайте, думайте“.

Полиция в протоколе утверждала, что Ягодин негативно высказывался по отношению к вооруженным силам и лично президенту Владимиру Путину, в частности, что он заявлял „Путин — вор“.

Адвокаты Ягодина подчеркивают, что полицейские не предоставили каких-либо видеозаписей или других доказательств, подтверждающих обвинения. Ягодин в суде также заявил, что „не произносил фамилию президента“.