Что поклонники Светланы Лободы думают о переносе ее концерта в Таллинне?

Поклонница по имени Елена призналась, что на нее новость о переносе концерта повлияла существенно. Девушка собиралась специально приехать завтра из Тарту, где она живет, на концерт, но, к счастью, увидела сообщение в Facebook. „Я специально заранее поменяла рабочую смену, чтобы попасть на этот концерт, так как должна была работать 24 часа, но поменяла на 8“. По словам Елены, хорошо, что организаторы сообщили о переносе хотя бы за день, но планы пришлось резко менять. Особенно обидным фактом для Елены оказалось то, что билеты на концерт Лободы были подарком, которым хотелось воспользоваться именно в августе. На вопрос о том, собирается ли девушка приехать на концерт в октябре, она ответила, что, скорее всего, сохранит билет, но боится, что коронавирус внесет свои коррективы и на новую дату концерта она уже не попадет.