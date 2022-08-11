Что поклонники Светланы Лободы думают о переносе ее концерта в Таллинне?(41)
Сегодня организаторы концерта Светланы Лободы заявили, что мероприятие не состоится завтра, 12 августа, по причине того, что артистка слишком популярна и ночной клуб MJClub не сможет принять всех местных поклонников. Новость вызвала неоднозначную реакцию, поэтому мы решили узнать у поклонников певицы, насколько этот перенос повлиял на их планы.
Поклонница по имени Елена призналась, что на нее новость о переносе концерта повлияла существенно. Девушка собиралась специально приехать завтра из Тарту, где она живет, на концерт, но, к счастью, увидела сообщение в Facebook. „Я специально заранее поменяла рабочую смену, чтобы попасть на этот концерт, так как должна была работать 24 часа, но поменяла на 8“. По словам Елены, хорошо, что организаторы сообщили о переносе хотя бы за день, но планы пришлось резко менять. Особенно обидным фактом для Елены оказалось то, что билеты на концерт Лободы были подарком, которым хотелось воспользоваться именно в августе. На вопрос о том, собирается ли девушка приехать на концерт в октябре, она ответила, что, скорее всего, сохранит билет, но боится, что коронавирус внесет свои коррективы и на новую дату концерта она уже не попадет.
Приятным моментом в этой истории оказалось то, что Елене было где ночевать, поэтому не пришлось бронировать гостиницу. „Грустно, конечно, что об отмене сообщили только за день, ведь многие люди не пользуются Facebook и могут вовремя не увидеть новость. Но радует то, что хоть немного на бензине сэкономила“, - поделилась Елена.
Собирались ли вы приехать в Таллинн на концерт Светланы Лободы? Поделитесь с нами в комментариях!