„Крал у меня“: Ксения Собчак поделилась детскими воспоминаниями о Путине

„Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним“, — заявила Собчак.

Она добавила, что Анатолий Собчак, занимавший тогда пост мэра Северной столицы, уважал и ценил своего заместителя Путина, прислушивался к нему, считал одним из „очень доверенных людей“. Она помнит, что, когда Путин приезжал, „они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали“.

Собчак также рассказала о причинах ссоры отца с бывшим главой „Роснано“ Анатолием Чубайсом. По ее словам, их отношения стали напряженными из-за разного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической.