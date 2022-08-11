„Крал у меня“: Ксения Собчак поделилась детскими воспоминаниями о Путине(69)
Телеведущая Ксения Собчак поделилась детскими воспоминаниями, пришедшимися на разгар политической карьеры отца Анатолия Собчака и связанными в том числе с президентом России Владимиром Путиным, который на тот момент, в начале 90-х, работал в органах власти Санкт-Петербурга. Об этом сообщает „Рамблер“.
„Путин был просто дядей, который приходил и крал у меня моего папу, потому что я знала — когда приходит Путин, значит, папа сейчас уедет на работу, а я останусь без обещанного времени с ним“, — заявила Собчак.
Она добавила, что Анатолий Собчак, занимавший тогда пост мэра Северной столицы, уважал и ценил своего заместителя Путина, прислушивался к нему, считал одним из „очень доверенных людей“. Она помнит, что, когда Путин приезжал, „они куда-то все время уединялись, что-то обсуждали“.
Собчак также рассказала о причинах ссоры отца с бывшим главой „Роснано“ Анатолием Чубайсом. По ее словам, их отношения стали напряженными из-за разного понимания механизма перехода от социалистической экономики к капиталистической.