Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале с участием российского диджея(19)
Музыкальный коллектив из Украины Kalush Orchestra, победивший на „Евровидении“ в 2022 году, отказался выступать на фестивале Sea Dance Festival в Черногории, если из лайн-апа мероприятия не уберут российского диджея, пишет „Культуромания“.
„Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это „полная шляпа“. Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать“, — высказался фронтмен группы Олег Пасюк.
Речь идет о популярном российском диджее Нине Кравиц, которой уже трижды отказывали в выступлениях за рубежом по политическим мотивам. При этом сама Нина пытается дистанцироваться от „политики“, добавляя „Ужасно, какими стали отношения моей страны с Украиной. Я против всех форм насилия. Я молюсь о мире. Мне больно видеть, как умирают невинные люди“. Однако этого уже для многих недостаточно.