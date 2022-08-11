Kalush Orchestra отказались выступать на фестивале с участием российского диджея

„Должны были выступать через месяц на одном фестивале, и здесь вдруг поставили на него какую-то российскую певицу — и это „полная шляпа“. Мы уже написали организатору, чтобы его убрали оттуда. А если не получится, то мы, конечно, там не будем выступать“, — высказался фронтмен группы Олег Пасюк.