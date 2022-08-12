Эстонские концертные площадки: „Никакого выступления Лободы у нас не запланировано“

Многие поклонники певицы из других городов ради концерта специально брали отпуск на работе и бронировали жилье в Таллинне. Так кто же виноват в том, что планы так резко пришлось поменять?

„Наш концерт в Таллинне, который попал под ковидные ограничения, но должен был состояться 12 августа в MJ Club, отменён в связи с невозможностью осуществления технического райдера.

Но мы сделали всё, чтобы наша встреча состоялась на более вместительной площадке!

Новая дата концерта — 28 октября !!!

Все ранее приобретённые билеты действительны!!

Вы можете их обменять на пригласительные на новую дату по электронной почте

lobodatallinn@gmail.com“, — написала у себя в Инстаграме Светлана Лобода.

RusDelfi связались с организатором концерта в Таллинне Юрием Метсом, чтобы узнать где будет проходить перенесённый концерт и будут ли действительны билеты. По словам Юрия, он уже начал возврат средств и не знает, кто и где будет организовывать перенесенный концерт.

Также мы связалась с более вместительными площадками Таллинна, чтобы узнать, где будет концерт. Представители Alexela Kontserdimaja, Saku Suurhall и Tondiraba Jäähall сказали, что на 28 октября никакого выступления Лободы у них не запланировано.

На Фейсбук-странице Светланы Лободы стоит видео с сообщением, что 12 августа должен был быть благотворительный концерт, ведь часть средств пошла бы на восстановление украинского города Ирпень (в Инстаграме это видео уже удалено). Теперь неизвестно, когда и сколько получит от Светланы Лободы родной город.

Наконец, мы связались с менеджером Светланы Лободы, чтобы понять, каким образом билеты могут быть действительны, если организатор планируется совершенно другой. Менеджер обещала ответить нам позже.