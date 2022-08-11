ВИДЕО | Эстонская певица Беатрис Небис выпустила новый сингл!(1)
Певица и педагог по вокалу Беатрис Небис презентует новый трек „Разбегаемся“. Голос Беатрис хорошо известен в Эстонии благодаря многочисленным выступлениям, как на конкурсах и разных сборных концертах, так и с сольными концертами, будь то приватная вечеринка или открытое мероприятие. Также, Беатрис Небис участвует в качестве вокалистки, автора текстов и соавтора музыки в нашумевшем проекте ВетрастихиЯ, основателем и композитором которого выступил известный политик Раймнод Кальюлайд.
Новая песня Разбегаемся исполнена чувств и переживаний, при этом энергетика не отпускает с первых же аккордов увлекая слушателя далее пронзительной лирикой и развитием композиции. Произведение полностью принадлежит перу самой Беатрис, как музыка, так и текст песни являются результатом профессионального обучения и накопленного опыта с малых лет, ведь Беатрис впервые вышла на сцену ещё совсем ребёнком.
Впервые песня была исполнена в эфире авторского онлайн-шоу Юрия Юрбана Новикова JAM AIR и уже тогда получила массу положительных отзывов и откликов. Слушайте песню Разбегаемся на всех платформах прямо сейчас: