ВИДЕО | Эстонская певица Беатрис Небис выпустила новый сингл!

Певица и педагог по вокалу Беатрис Небис презентует новый трек „Разбегаемся“. Голос Беатрис хорошо известен в Эстонии благодаря многочисленным выступлениям, как на конкурсах и разных сборных концертах, так и с сольными концертами, будь то приватная вечеринка или открытое мероприятие. Также, Беатрис Небис участвует в качестве вокалистки, автора текстов и соавтора музыки в нашумевшем проекте ВетрастихиЯ, основателем и композитором которого выступил известный политик Раймнод Кальюлайд.