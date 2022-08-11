19 августа пройдет последняя вечеринка этого лета на борту диско-корабля VENUS!(2)
GRAND VOYAGE - Это ночное путешествие-вечеринка по морю с иллюминацией ночного клуба, полная танцующих людей и сияющих улыбок, и все это на открытой площадке диско-корабля VENUS.
Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, в свете вечерней подсветки за бортом будут блистать самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.
ВНИМАНИЕ! Специальная АКЦИЯ от BUBLIK (DELFI) И MARUSSIA EVENTS в честь закрытия летнего морского сезона: С кодовым словом „БУБЛИК“ билет стоимостью 30 EUR минус 50% СКИДКА!
Поторопись количество билетов ограничено! Билеты можно приобрести по ссылке: https://ticketbest.eu/performances/161
◈ DJ MAX L feat. MC TROOMAN
◈ THE BEST RUSSIAN & FOREIGN MUSIC
◈ AS AGENCY SAILOR DANCERS
◈ VIDEO & PHOTOSHOOT
◈ LIGHT & SOUND INSTALLATION
◈ SECURITY GIREY GUARD GRUPP
Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.)
Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)
На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!
‼В ПРОДАЖЕ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ!
20 EUR (ПЕРВЫЕ 50)
25 EUR (100)
30 EUR (ПОСЛЕДНИЕ 50)
ТОЛЬКО В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ НА TICKETBEST.EU !!!
https://ticketbest.eu/performances/161
CHECK IN: 22:00-22:30
Время мероприятия: 22:30-03:00
Возрастное ограничение: 21+, FACE CONTROL (при себе иметь документы)
Инфо: 51 964 680 (rus)
EMAIL: MARUSSIAPARTY@GMAIL.COM
LENNUSADAM (Vesilennuki 6, Tallinn, Pier N3)