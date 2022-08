19 августа пройдет вечеринка-путешествие на борту диско-корабля VENUS!

ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НАЧАЛАСЬ: https://ticketbest.eu/performances/161



◈ DJ MAX L feat. MC TROOMAN

◈ THE BEST RUSSIAN & FOREIGN MUSIC

◈ AS AGENCY SAILOR DANCERS

◈ VIDEO & PHOTOSHOOT

◈ LIGHT & SOUND INSTALLATION

◈ SECURITY GIREY GUARD GRUPP



Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.)

Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)



На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!



‼В ПРОДАЖЕ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ!

20 EUR (ПЕРВЫЕ 50)

25 EUR (100)

30 EUR (ПОСЛЕДНИЕ 50)

ТОЛЬКО В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ НА TICKETBEST.EU !!!

CHECK IN: 22:00-22:30

Время мероприятия: 22:30-03:00

Возрастное ограничение: 21+, FACE CONTROL (при себе иметь документы)

Инфо: 51 964 680 (rus)

EMAIL: MARUSSIAPARTY@GMAIL.COM

LENNUSADAM (Vesilennuki 6, Tallinn, Pier N3)