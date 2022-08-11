19 августа пройдет вечеринка-путешествие на борту диско-корабля VENUS!

GRAND VOYAGE - Это ночное путешествие-вечеринка по морю с иллюминацией ночного клуба, полная танцующих людей и сияющих улыбок, и все это на открытой площадке диско-корабля VENUS.

Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, в свете вечерней подсветки за бортом будут блистать самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.