Культура
11.08.2022, 20:23

19 августа пройдет вечеринка-путешествие на борту диско-корабля VENUS!

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Grand Voyage 2
Grand Voyage 2
ФОТО: Grand Voyage 2

GRAND VOYAGE - Это ночное путешествие-вечеринка по морю с иллюминацией ночного клуба, полная танцующих людей и сияющих улыбок, и все это на открытой площадке диско-корабля VENUS.

Вы можете оказаться в самом эпицентре этой зажигательной вечеринки и закружиться в энергичном танце под самые популярные и современные танцевальные хиты. A в это время, в свете вечерней подсветки за бортом будут блистать самые завораживающие архитектурные шедевры нашей столицы.



ПРОДАЖА БИЛЕТОВ НАЧАЛАСЬ: https://ticketbest.eu/performances/161

◈ DJ MAX L feat. MC TROOMAN
◈ THE BEST RUSSIAN & FOREIGN MUSIC
◈ AS AGENCY SAILOR DANCERS
◈ VIDEO & PHOTOSHOOT
◈ LIGHT & SOUND INSTALLATION
◈ SECURITY GIREY GUARD GRUPP

Судно оснащено всеми удобствами (крытый танцпол, бар, сидячие места, возможность выхода на палубу и т.д.)
Отплываем с Lennusadam ровно в 23.00 (Vesilennuki 6, 10145 Tallinn, Pier N3)

На входе действует Face Control. В сильно нетрезвом состоянии вход строго запрещён!

‼В ПРОДАЖЕ ОГРАНИЧЕННОЕ КОЛИЧЕСТВО БИЛЕТОВ!
20 EUR (ПЕРВЫЕ 50)
25 EUR (100)
30 EUR (ПОСЛЕДНИЕ 50)
ТОЛЬКО В ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ПРОДАЖЕ НА TICKETBEST.EU !!!
https://ticketbest.eu/performances/161

CHECK IN: 22:00-22:30
Время мероприятия: 22:30-03:00
Возрастное ограничение: 21+, FACE CONTROL (при себе иметь документы)
Инфо: 51 964 680 (rus)
EMAIL: MARUSSIAPARTY@GMAIL.COM
LENNUSADAM (Vesilennuki 6, Tallinn, Pier N3)


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