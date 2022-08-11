ВИДЕО | Шнуров выпустил клип на песню „Нет **йне!“

Сергей Шнуров использовал матерный рефрен „нет [фигне]“, заявляя, что затеял бы борьбу с данным явлением, будь он „активным гражданином“. При этом комментаторы признались, что не поняли истинный посыл нового релиза и лишь еще более запутались в политической позиции музыканта.

„Ленинград“ — удивительная группа. Даже очевидное, казалось бы, название очередного клипа, развернули настолько, что [фиг] пойми вообще что думать об этом“; „Я так и не поняла его позицию... Или как раз в этом и есть его позиция“; „Как всегда — и нашим и вашим“, „Вот это талант — делать сальто и переобувать 10 пар обуви“, „Искренность как исчезла, так и не вернулась“, — написали слушатели.

Они также отметили хорошее исполнение припева бэк-вокалисткой Ксенией Руденко и пошутили над „дороговизной“ клипа — на протяжении всего видео Шнуров и Руденко поют на фоне сделанной на хромакее Красной площади в компании мужчин, одетых в футболки с названием песни.