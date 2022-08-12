12.08.2022, 19:25
Скандальный развод эстонских блогеров начался! Трийну Лийс призналась, что все еще любит стриптизера Джастина
ФОТО: Instagram
На этой неделе начался бракоразводный процесс между блогерами Трийну Лийс и Джастином МакНейрнами. Если стороны не возражают, развод вступит в силу в течение 30 дней.
С тех пор как в ноябре прошлого года разразился крупный скандал о домашнем насилии, блогер Трийну Лийс МакНейрн держалась в тени и была занята восстановлением своей жизни, которая развалилась после возвращения мужа Джастина в Австралию. Женщина потеряла волосы от стресса и долгое время находилась в глубокой депрессии.