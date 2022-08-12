Скандальный развод эстонских блогеров начался! Трийну Лийс призналась, что все еще любит стриптизера Джастина

С тех пор как в ноябре прошлого года разразился крупный скандал о домашнем насилии, блогер Трийну Лийс МакНейрн держалась в тени и была занята восстановлением своей жизни, которая развалилась после возвращения мужа Джастина в Австралию. Женщина потеряла волосы от стресса и долгое время находилась в глубокой депрессии.

В апреле газета Kroonika писала, что Трийну Лиис стало лучше, хотя ее чувства к Джастину еще не угасли. „Люди также спрашивали меня, почему я все еще общаюсь с ним, или, наоборот, почему я рассказала об этом скандале“, - объяснила она в то время. „Я не знаю, приедет ли Джастин в Эстонию снова и когда. Очевидно, что здесь много людей, которые его ненавидят“. Она также призналась, что не перестала любить этого человека.