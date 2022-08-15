Стриптизер Джастин про свой развод с эстонкой Трийну Лийс: „Если она оставит мою фамилию, это будет для нее дополнительной нагрузкой“

Вчера начался бракоразводный процесс между блогерами Трийну Лийс и Джастином МакНейрнами. Если стороны не возражают, развод вступит в силу в течение 30 дней. Джастин сказал в комментарии изданию Kroonika, что он позволит Трийну Лийс делать все по-своему. „Меня это больше не касается“, - сказал он.

Блогер Трийну Лийс МакНейрн вчера сообщила Õhtuleht, что после развода она сохранит фамилию Джастина. Бывшего мужа не волнует это решение, и оно абсолютно не влияет на его будущее. Он считает, что из-за имени у Трийн могут возникнуть проблемы. „Если у нее проблемы с психическим здоровьем, то сохранение фамилии станет для нее дополнительной нагрузкой, особенно когда я был таким бременем в ее жизни“, - сказал Джастин изданию Kroonika.