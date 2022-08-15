15.08.2022, 10:31
Стриптизер Джастин про свой развод с эстонкой Трийну Лийс: „Если она оставит мою фамилию, это будет для нее дополнительной нагрузкой“(1)
ФОТО: Fotod: Õhtuleht
На прошлой неделе начался бракоразводный процесс между Джастином Макнейрном, зарабатывающим на жизнь стриптизом, и эстонским блогером Трийну Лийс Макнейрн. Джастин высказал свои мысли о разводе в эфире Kroonika, а также рассказал в нескольких голосовых сообщениях о том, как развод повлиял на него. Он также опроверг некоторые утверждения Трийну Лийс, но все же пожелал своей будущей бывшей жене всего наилучшего.