Премьера фильма „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится в ближайший понедельник
„Аптекарь Мельхиор. Призрак“ — вторая часть историко-детективной трилогии — официально выходит в прокат в кинотеатрах Эстонии с 19 августа. Однако торжественная премьера картины состоится раньше —в понедельник, 15 августа, в таллиннском кинотеатре Ülemiste Apollo.
Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая „Аптекаря Мельхиора“, превысили отметку в 100 000 зрителей.
Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.
Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.
Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...
Торжественная премьера второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится 15 августа в 18:30 в кинотеатре Apollo в таллиннском торгово-развлекательном центре Ülemiste. В широкий кинопрокат по всей Эстонии фильм поступит 19 августа.
Торжественная премьера заключительного фильма трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится 10 октября, а в кинотеатрах фильм появится с 14 октября.
Трилогия фильмов основана на романах про аптекаря Мельхиора, написанных Индреком Харгла. Состоящая из семи книг серия уже много лет занимает первые места в эстонских книжных чартах, завоевав сердца читателей и после перевода на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.
Средневековый мир аптекаря Мельхиора вдохновил ряд эстонских музеев на создание новых программ, знакомящих молодежь с историей в увлекательном формате. Например, в начале августа в башенном городище Вао в Ляэне-Вирумаа открылась новая постоянная экспозиция, рассказывающая об истории башенного городища и правителях деревни Вао. Там также можно увидеть снимки фотографа Герли Тооминг со съемок трилогии „Аптекарь Мельхиор“, проходивших здесь же, в Вао.
Весной Таллиннский городской музей в сотрудничестве со съемочной группой „Аптекаря Мельхиора“ запустил для зрителей объединяющую кинематограф и науку программу „Путями аптекаря Мельхиора“. В программу на август и сентябрь были добавлены новые экскурсии по таллиннскому старому городу, участники которых могут узнать, какой могла быть жизнь в средневековом Таллинне, и услышать истории со съемочной площадки. Осенняя археологическая программа пройдет с сентября по ноябрь и включает в себя цикл лекций по археологии, а также молодежный конкурс для гимназистов. Дополнительная информация здесь.