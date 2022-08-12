Премьера фильма „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится в ближайший понедельник

Впервые в истории эстонского кино целая трилогия фильмов будет показана в течение одного года. Первая часть трилогии про аптекаря Мельхиора, премьера которой состоялась 15 апреля 2022 года, имела огромный успех – фильм уже посмотрели более 123 000 человек, и его продолжают показывать в кинотеатрах по всей Эстонии. За 31 год независимой Эстонии в стране было снято более тысячи фильмов, из которых лишь 11, включая „Аптекаря Мельхиора“, превысили отметку в 100 000 зрителей.

Во второй части средневекового приключенческого детектива ночной страж оказывается напуган страшным призраком – трагически утонувшей дочерью богатого купца. Утром выясняется, что страж упал с высокой башни и разбился насмерть. При подозрительных обстоятельствах погибают еще несколько человек.

Пути расследующего эти события аптекаря Мельхиора пересекаются с проституткой и священником, художником-иностранцем и безумным еретиком. Улики приводят его в монастырь Пирита, мрачные своды которого скрывают преданную забвению опасную тайну.

Тем временем Мельхиора мучает вопрос, почему его возлюбленная Кетерлин внезапно разрывает помолвку...

Торжественная премьера второй части трилогии „Аптекарь Мельхиор. Призрак“ состоится 15 августа в 18:30 в кинотеатре Apollo в таллиннском торгово-развлекательном центре Ülemiste. В широкий кинопрокат по всей Эстонии фильм поступит 19 августа.

Торжественная премьера заключительного фильма трилогии „Аптекарь Мельхиор. Дочь палача“ состоится 10 октября, а в кинотеатрах фильм появится с 14 октября.

Трилогия фильмов основана на романах про аптекаря Мельхиора, написанных Индреком Харгла. Состоящая из семи книг серия уже много лет занимает первые места в эстонских книжных чартах, ​​завоевав сердца читателей и после перевода на другие языки. Книги изданы на семи языках: эстонском, финском, французском, венгерском, латышском, немецком и английском.