12.08.2022, 12:56
ВИДЕО | „Какая-то жесть“: Агату Муцениеце задержали на российско-эстонской границе(35)
ФОТО: Youtube
Актрису Агату Муцениеце задержали на границе России с Эстонией (в сторону России). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Правда, задержали не в юридическом смысле, а в бытовом: машины периодически стояли в пробке.
Артистка объяснила, что она и еще около сотни людей не могли въехать в страну. Причины задержания пограничники не уточнили.
„Машины начинают проезжать, едут быстро, потом раз — и все стоят в пробке часа полтора! Только никого не пропускают, горит красный свет. Почему? Что происходит? Непонятно! Какая-то жесть!“ — пожаловалась Муцениеце.
После около двух часов ожидания актрисе все же удалось пересечь границу и вернуться в Москву.