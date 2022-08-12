Шоубиз
12.08.2022, 12:56

ВИДЕО | „Какая-то жесть“: Агату Муцениеце задержали на российско-эстонской границе

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Агата Муцениеце
Агата Муцениеце
ФОТО: Youtube

Актрису Агату Муцениеце задержали на границе России с Эстонией (в сторону России). Об этом она рассказала в своем Telegram-канале. Правда, задержали не в юридическом смысле, а в бытовом: машины периодически стояли в пробке.

Артистка объяснила, что она и еще около сотни людей не могли въехать в страну. Причины задержания пограничники не уточнили.

„Машины начинают проезжать, едут быстро, потом раз — и все стоят в пробке часа полтора! Только никого не пропускают, горит красный свет. Почему? Что происходит? Непонятно! Какая-то жесть!“ — пожаловалась Муцениеце.

После около двух часов ожидания актрисе все же удалось пересечь границу и вернуться в Москву.

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