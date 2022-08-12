Повторно заразившаяся коронавирусом Кая Каллас показала свой „рабочий“ кабинет во время самоизоляции(6)
В среду премьер-министр Кая Каллас сообщила, что повторно заразилась коронавирусом и показала, как выглядит ее рабочее пространство на самоизоляции.
Вчера Каллас выложила фотографию в Instagram, где показала свое рабочее пространство на время самоизоляции.
„Э-государство позволяет сегодня вести заседание правительства, сидя за таким рабочим столом, во время изоляции“, - подписала снимок в соцсетях премьер-министр. Возникают вопросы, почему Каллас закрыла окно детским журналом, а ноутбук поставила на коробку из-под камеры видеонаблюдения.
За день до этого премьер выложила публикацию, под которой написала: „Многие заметили, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, потому что экспресс-тесты на COVID и в понедельник, и во вторник были отрицательными. Тем не менее, к вечеру понедельника началась высокая температура. Сегодня тест показал COVID“, - написал Каллас в своем посте в среду.