Tопчик
12.08.2022, 13:43

Повторно заразившаяся коронавирусом Кая Каллас показала свой „рабочий“ кабинет во время самоизоляции

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Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Andres Putting | Ekspress Meedia

В среду премьер-министр Кая Каллас сообщила, что повторно заразилась коронавирусом и показала, как выглядит ее рабочее пространство на самоизоляции.

Вчера Каллас выложила фотографию в Instagram, где показала свое рабочее пространство на время самоизоляции.

Рабочее пространство Каллас

„Э-государство позволяет сегодня вести заседание правительства, сидя за таким рабочим столом, во время изоляции“, - подписала снимок в соцсетях премьер-министр. Возникают вопросы, почему Каллас закрыла окно детским журналом, а ноутбук поставила на коробку из-под камеры видеонаблюдения.

За день до этого премьер выложила публикацию, под которой написала: „Многие заметили, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, потому что экспресс-тесты на COVID и в понедельник, и во вторник были отрицательными. Тем не менее, к вечеру понедельника началась высокая температура. Сегодня тест показал COVID“, - написал Каллас в своем посте в среду.

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