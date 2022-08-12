Повторно заразившаяся коронавирусом Кая Каллас показала свой „рабочий“ кабинет во время самоизоляции

За день до этого премьер выложила публикацию, под которой написала: „Многие заметили, что в понедельник у меня не было голоса, но я списала это на простуду от кондиционера, потому что экспресс-тесты на COVID и в понедельник, и во вторник были отрицательными. Тем не менее, к вечеру понедельника началась высокая температура. Сегодня тест показал COVID“, - написал Каллас в своем посте в среду.