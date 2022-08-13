Объявлены возможные города-организаторы „Евровидения“! Вы удивитесь, какой город выбыл из списка(6)
Европейский вещательный союз (EBU) и британская вещательная компания BBC подтвердили, что песенный конкурс „Евровидение“ 2023 года пройдет в Великобритании, принимающей стороной выступит украинская вещательная компания UA:PBC. Город, который примет песенный конкурс в следующем году, и официальный логотип будут объявлены в ближайшее время.
BBC опубликовала список городов Великобритании, где в следующем году может состояться конкурс Евровидение. В общей сложности 20 городов выразили заинтересованность, и семь из них были включены в короткий список. На данный момент ожидается, что мероприятие пройдет в Бирмингеме, Глазго, Лидсе, Ливерпуле, Манчестере, Ньюкасле и Шеффилде. К удивлению поклонников, Лондон и Белфаст были исключены из списка.
Окончательное решение о месте проведения организаторы примут осенью, после чего билеты поступят в продажу.
Европейский вещательный союз (EBU) активно искал страну-организатора, и в июле было решено, что эту роль возьмет на себя Великобритания, занявшая второе место на песенном конкурсе в этом году. Мы чрезвычайно благодарны BBC за согласие провести „Евровидение 2023“ в Великобритании, - сказал продюсер „Евровидения“ Мартин Остердал.
BBC уже восемь раз помогала в организации „Евровидения“ - больше, чем любая другая вещательная компания. Ранее конкурс четыре раза проводился в Лондоне и по одному разу в Эдинбурге, Брайтоне, Харрогейте и Бирмингеме. Город-организатор следующего года будет выбран в ближайшие месяцы.