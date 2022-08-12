12.08.2022, 14:59
Любовь Успенская подала в суд на адвоката Добровинского
ФОТО: Youtube
Певица Любовь Успенская в беседе с Teleprogramma.pro заявила, что намерена привлечь к ответственности адвоката Александра Добровинского за ложные высказывания в свой адрес.
„Мои адвокаты уже подали на него заявление“, — сообщила артистка. Также Успенская считает, что юрист пытается пиариться на ее имени. Пошел он. У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще“, — негодует исполнительница.
Ранее Добровинский сообщил, что Успенская якобы покинула Россию и теперь проживает в США. Однако певица рассказала, что никуда не уезжала и продолжает проживать в своем доме в Подмосковье. Также адвокат назвал артистку „безграмотным человеком“.