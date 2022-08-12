Любовь Успенская подала в суд на адвоката Добровинского

„Мои адвокаты уже подали на него заявление“, — сообщила артистка. Также Успенская считает, что юрист пытается пиариться на ее имени. Пошел он. У меня серьезные проекты, а вы меня сравниваете с какой-то продавщицей. Чего он лезет вообще“, — негодует исполнительница.