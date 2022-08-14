Юмор
14.08.2022, 12:30

Best Stand Up в Таллинне: Шутки про то, как легко сесть в тюрьму в России и не только

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Смотрите видео!

Русскоязычный стэнд-ап в Эстонии развивается и получает все больше внимания как со стороны зрителей, так и прессы. Репортер RusDelfi заглянул на шоу, пообщался с комиками, зрителями и организаторами.

„Я здесь в основном из-за компании и чтобы получить хорошее настроение на следующую неделю. Зачем еще люди ходят на стенд-апы?“ - рассказывает один из зрителей.

Мероприятие Best Stand Up проходит уже в третий раз и, по словам организатора, каждый раз собирает полный зал.

„Кайф в том, что здесь выступает каждый отдельный человек как личность и у каждого есть своя история“, - считает он.
Последние два мероприятия проходили в баре Odeon. В этот раз выступали также комики из России.

Смотрите в видео выше, о чем рассказывают комики в своих материалах, почему люди выбирают прийти в субботу вечером на стенд-ап, и как публика в Эстонии встречает российского комика?

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