Best Stand Up в Таллинне: Шутки про то, как легко сесть в тюрьму в России и не только

„Я здесь в основном из-за компании и чтобы получить хорошее настроение на следующую неделю. Зачем еще люди ходят на стенд-апы?“ - рассказывает один из зрителей. Мероприятие Best Stand Up проходит уже в третий раз и, по словам организатора, каждый раз собирает полный зал.

„Кайф в том, что здесь выступает каждый отдельный человек как личность и у каждого есть своя история“, - считает он.

Последние два мероприятия проходили в баре Odeon. В этот раз выступали также комики из России.



Смотрите в видео выше, о чем рассказывают комики в своих материалах, почему люди выбирают прийти в субботу вечером на стенд-ап, и как публика в Эстонии встречает российского комика?



