ВИДЕО и ФОТО | Лучшие фудтраки собрались на Певческом поле: Смотри, от каких блюд посетители пришли в полнейший восторг!(3)
12 и 13 августа на Таллиннском Певческом поле проходит самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах — Tallinn Food Truck Festival. Приехало более 40 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. Изюминкой фестиваля стал самый большой фудтрак Латвии, а также совершенно новый для Эстонии фудтрак IKEA и уникальная передвижная кофейня из Финляндии.
В течение фестиваля гостей будет ждать насыщенная концертная программа. Также состоятся соревнования по поеданию бургеров.
Традиционно на территории фестиваля работает большой парк Тиволи из Чехии, который предлагает более 20 аттракционов как как для детей, так и для взрослых. Кроме того, для детей работает отдельная зона с мини-зоопарком.
Сами же фудтраки будут соревноваться в двух номинациях — Лучший дизайн и Лучшая еда. Голосовать за любимые фудтраки сможет каждый посетитель.
Время работы фестиваля:
12 августа — с 12 до 23 часов
13 августа — с 12 до 22 часов
Подробности — на странице фестиваля в Facebook.