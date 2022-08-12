ВИДЕО и ФОТО | Лучшие фудтраки собрались на Певческом поле: Смотри, от каких блюд посетители пришли в полнейший восторг!

12 и 13 августа на Таллиннском Певческом поле проходит самый большой в Прибалтике фестиваль еды на колесах — Tallinn Food Truck Festival. Приехало более 40 фудтраков как из Эстонии, так и из ближнего зарубежья. Изюминкой фестиваля стал самый большой фудтрак Латвии, а также совершенно новый для Эстонии фудтрак IKEA и уникальная передвижная кофейня из Финляндии.