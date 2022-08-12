„Обыкновенная статистика“: создатель „Ласкового мая“ — о ранних смертях солистов

Кузнецов отметил, что не считает прославленный коллектив проклятым, а причина ухода из жизни его участников кроется в другом. По мнению автора главных хитов группы, это легко объясняется большим количеством участников и составов „Ласкового мая“.

„История трагичная. Обыкновенный коллектив — четыре или пять человек. А в „Ласковом мае“ сколько было составов? Больше ста человек. Чем больше людей, тем больше вероятность несчастных случаев. Обыкновенная статистика. Никакого проклятия быть не может“, — заявил Кузнецов.

Напомним, что 23 июня в возрасте 48 лет умер самый известный солист „Ласкового мая“ Юрий Шатунов. В сентябре 2020-го в возрасте 46 лет от рака умер Александр Прико. Ранее этот мир покинули, например, Михаил Сухомлинов (1993, убийство), Юрий Барабаш (1996, автокатастрофа), Арвид Юграйтис (2004, взрыв телевизора при пожаре), Алексей Бурда (2012, алкогольное отравление), Юрий Гуров (2012, автокатастрофа), Игорь Анисимов (2013, пьяная драка).